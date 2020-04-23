林奕匡多得Adele　挽回愛妻

歌手林奕匡應梁梓禧主持的香港開電視節目訪問，分享他曾患抑鬱的心路歷程，自小在加拿大成長的他，2007年代表溫哥華隻身來到香港，參加全球華人新秀歌唱大賽，他明白做新人要捱，而離鄉別井更是難捱。

從三千多呎的加拿大大宅，走入二百多呎的香港唐樓，他從不覺得屈就，但簽約出唱片卻無人認識、無法維持生計的日子最難過：「知道自己冇咩錢，但當你連一百元都提不出來，就知道完全冇（錢）。2012、13年最難捱，冇收入、冇新歌、冇工作，當時係有抑鬱，長期失眠，打電話畀屋企人只會報喜不報憂，我真係冇錢、交唔到租。」

他的一首《高山低谷》令他得以翻生，視為最後一張專輯的他感覺太太在背後給他的動力：「當時我同仲係女友、依家太太李靄璣（Rikko）講如果呢張專輯都唔得，就一齊返加拿大再讀書，佢話同我一齊捱，我永遠記得嗰個時刻，永遠感謝佢對我嘅支持。」

提到愛妻，其實當年曾經鬧過分手，他說：「真心愛一個人，會希望佢開心，我會畀晒我所有，但嗰時我咩都冇，真係好灰心。我記得有一個最壞嘅情況，佢叫我畀啲時間同空間佢諗諗，佢會離開一段時間。第二晚我發咗個簡單嘅電郵畀她，引用咗英國歌手Adele嘅《Don’t you remember》， 希望令佢記起我哋嘅愛情，最後靠Adele嘅歌詞挽回佢。」