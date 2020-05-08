【三喜臨門】老婆懷孕！55歲呂方做老竇

歌手呂方曾經同鄭裕玲拍拖16年，雖然之後都係分手收場，但係佢身邊一直唔缺女伴，大家都以為佢係冇腳嘅雀仔唔會停落嚟嘅時候，至2013年年尾東網影到佢同一位名叫Rainbow嘅「高妹」拍拖開餐，嚟到今年佢哋已經結束愛情長跑結埋婚，而Rainbow仲大埋肚佗緊差唔多5個月B，父女戀修成正果真係恭喜晒！

現年55歲嘅呂方一直都好保護呢段戀情，皆因Rainbow嘅年紀同佢相差足足16年，2015年喺宣布開紅館騷嘅記招上面公開確認Rainbow嘅女友地位，但係當時呂方叫大家稱呼女友做「呂小姐」，其實Rainbow嘅中文名係伍惠寶，佢喺2010年搞咗網上買餸平台，以新鮮食材作招來，之後生意愈做愈大，保守估計有幾千萬身家走唔甩，呂方為咗唔想影響到女友嘅生意先至幫佢改姓。

出名廚藝了得嘅呂方同賣食材嘅Rainbow有好多共同話題，佢哋鍾意美食嘅同時亦好鍾意煮，近年興起養生潮，呂方除咗同Rainbow鑽研健康食療之外，一得閒佢哋就會去踩單車同埋做運動，不過Rainbow佗B撞正疫情佢哋都好緊張，近期Rainbow都好少再出去做運動，睇番呂方嘅社交網，都係得番佢一個人踩單車。

而呂方除咗結婚同做老竇之外，原來仲有一件喜事即將發生，就係相隔五年再次成功申請紅館開騷，將於十二月頭舉行演唱會，面對BB出世同開騷兩件大事，除咗要照顧懷孕太太嘅起居飲食之外，仲要不停操Fit應付演唱會，雖然忙到爆炸，但係三喜臨門咁開心，難怪呂方都話心情興奮到爆啦！