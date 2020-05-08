姊妹情深　龍虎豹散發精彩人生

39歲鍾欣潼（阿嬌）宣布離婚結束短暫婚姻。而好姊妹「龍、虎、豹」其他兩名成員蔡卓妍（阿Sa）和容祖兒（Joey），感情路上各自精彩…

邁步人生尋找愛的目標

39歲阿嬌下嫁台灣「醫界王陽明」賴弘國之前，感情生活雖多姿多彩但最終亦未能開花結果。曾跟余文樂、麥浚龍等傳出緋聞外，亦曾被拍到與方力申到歐洲回港。直到2012年底，她在聚會中與韓裔美籍企業家權寧一相識從而相戀，更飛到韓國與男方家長見面，原本感情穩定但最終有指男方戀上了前少女時代成員Jessica，最終二人2013年分手收場。之後有傳阿嬌與內地富二代秦奮拍拖，但無疾而終。

情定百億麻將館太子爺

Twins拍檔37歲蔡卓妍（阿Sa）同樣經歷過一次婚姻失敗，2006年她在美國秘密註冊結婚，直到2010年才被爆婚事，但同時表示正辦理離婚手續，可謂峰迴路轉。同年，她與同門藝人陳偉霆因合作電影《美麗密令》而擦出愛火，譜出姊弟戀，二人大方認愛發展順利，可惜這段關係維持5年便宣布分手。感情真空了兩年的她，於2017年阿Sa與「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）傳出緋聞，更不時被拍到結伴外遊，指她已融入男方家中甚得歡心，不時傳出婚訊。

回復單身更自在

39歲容祖兒出道後不少同性緣，直到2013年與歌劉浩龍相戀，拍到二人坐頭等機艙結伴外遊。雖然有指女尊男卑不被外界看好，但亦無阻二人發展，不時形影不離結伴外出和網上隔空放閃。二人不避嫌出席共同好友聚會，正當漸入佳景之際，去年2月突然宣布分手，回復單身。