為佗B老婆搬大屋！呂方吸金力強身家過億

現年56歲的呂方早前被爆秘婚兼太太伍惠寶（Rainbow）有喜，現時佗B五個多月，其實過往呂方曾向外透露自己是不婚主義者，但今次意外有喜，他跟朋友形容BB是天賜的禮物，故令他想法改變，想與Rainbow結婚，挽手踏入人生新階段。

據知呂方本身住在元朗獨立屋豪宅，但為了太太及即將出世的BB可以住得舒服，故他們之前搬去同一屋苑的一間更大的獨立屋。而且今次Rainbow佗B佗得十分好，沒有孕吐之餘，還好有胃口，行路依然快，而身為「愛妻號」的呂方，當正太太是女王，在家由他擔任大廚，照顧太太的起居飲食，Rainbow甚麼都不用管，真是體貼入微。

經營網上買餸平台的Rainbow，前日（14日）就以「餸菜包供應商行政總監」的身份，亮相無綫財經節目的訪問，跟大家分享生意之道，見到身穿斯文套裝的她面圓圓，可能受訪時已佗有BB，難怪一臉幸福。

有指做生意的Rainbow身家達半億，據知其實呂方身家都不弱，雖然近年他少在螢光幕前露面，但其實他一直忙於在內地登台及做節目，因為其作品《朋友別哭》在內地Hit爆，內地學校畢業禮必唱歌，而過往他曾參與不少內地綜藝節目，例如《隱藏的歌手》、《這樣唱好美》等，在密食當三番下，加上以往投資有道，所以估計呂方身家達過億，絕對養得起太太和BB。