陳喬恩減肥法　10天飽住瘦3公斤

陳喬恩推薦的「葡萄柚減肥法」，據說跟足的話2個半月就減到52磅（約23公斤）。（互聯網）

女明星們說瘦就瘦的本事真的令所有女生十分羨慕，當然她們背後付出了多少努力其他人是不知道的。台灣女星陳喬恩去年在真人秀《女兒們的戀愛》中與男友Alan相識相戀，早前被拍到穿着鬆身、略顯臃腫的服裝，被傳「好事近」。但隨後陳喬恩立即澄清：「沒有懷孕，只是變胖了」，更揚言要在10天內瘦3公斤。結果不但成功了，還大方公開減肥餐單。據說這份餐單原屬於醫院減肥餐單，如遵照餐單食法2個半月可減52磅，聽落的確讓人很心動啊！

葡萄柚減肥法

原來瘦身的秘訣就是「 葡萄柚（西柚）減肥法」，有十分具體的食譜 ，要求「連續吃12天，停2日休息」，以此為一個周期，重複周期至理想體重。

食譜如下：

早餐：半個西柚（可榨汁、不加糖）、2隻雞蛋（不限煮法）、2條煙肉。

午餐：半個西柚（可榨汁、不加糖）、沙律（醬汁不限）、肉類（不限煮法）。

晚餐：半個西柚（可榨汁、不加糖）、肉類（不限煮法，以魚肉為佳）、綠、紅色蔬菜（可加任何調味）或沙律（醬汁不限）。

每餐如有需要可配一杯低卡咖啡、淡茶，餐與餐之間如果餓了可以飲一杯番茄汁或脫脂牛奶，午餐和晚餐除了西柚的分量其他食物都可以吃到飽。

6大注意事項

1.不可私自改動餐單上的任何食物，特別是西柚、煙肉和雞蛋，因為它們會形成獨特的化學作用，幫助燃燒脂肪。

2.減少咖啡的數量，因為它會影響胰島素而減慢整個燃燒過程。

3.除了餐單上的食物外，不可進食其他食物和飲品（水除外） 。

4.不可吃甜品、麵包和任何含糖和澱粉質的食物。

5.可食用的蔬菜包括紅椒、紅蘿蔔、紅或綠洋葱、番茄、花椰菜、蘿蔔、胡瓜、黃瓜、椰菜、生菜、菠菜。而白色蔬菜如番薯、白洋葱、芹菜則建議不吃。

6.在正常情況下第1天是不會減輕的，但到第5天應可減去大約5磅，然後接着每兩天減去大約半磅，如此類推。大家不妨持續餐單，直到減至理想體重。不過這都是理論上會減到的磅數，實際效果絕對因人而異，也視乎是否一如陳喬恩般付出十足努力，看緊嘴巴、跟足餐單去進行減肥。