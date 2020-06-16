吳卓羲爆《飛虎》第三輯大換血：會有安仔

藝人吳卓羲（Ron）今日到電台宣傳劇集《飛虎之雷霆極戰》，問到有否劇透時，他笑言半年前已看過，但不太記得內容，講到劇集少宣傳活動，他解釋：「唔係，只係因為禁聚令關係，而且之前拍咗好多集《飛虎同學會》已經係宣傳。」他稱聽聞劇集收視不俗，講到《飛虎》第三輯，Ron透露原定三、四月開工，但因疫情而延遲，預計七月初開拍，他大爆會有幾位視帝加盟：「會有安仔（郭晉安），女演員就會全部換新，有啲我都未合作過。（好期待？）好期待，又可以同三哥（苗僑偉）合作，依家有工開已經好感恩，又可以同班好兄弟合作。（新女拍檔擔唔擔心傳緋聞？）仲細咩？！冇人傳，拍完就冇人講。」

講到好兄弟黃宗澤被指追求同劇的余香凝，他力撐對方：「佢之前都回應咗，佢話係夾硬砌佢，背脊骨落，我相信佢，佢話冇就冇，我都冇見過佢咁大反應，我拍劇時有留意佢，佢朝早拍完劇，夜晚又要打理間餐廳，邊有時間。」

至於另一兄弟馬國明拍拖，他戥對方開心，並表示：「佢好叻仔，緣分冇得講。（你恨唔恨？）恨又點，有先得，我緣分未到，點去渴望都冇用。（叫三哥介紹？）佢都冇時間，佢要照顧三嫂。」