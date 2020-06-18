每星期限見兩小時　錢小豪遺憾錯過龐景峰成長

藝人錢小豪為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，接受主持梁梓禧（Roland）訪問，錢小豪指自己小時候深受武俠電影「鼻祖」張徹執導的電影及李小龍的電影影響，愛上習武，更因看畢史泰龍的《Rocky》，令他14歲毅然輟學，膽粗粗去打擂台，又參加邵氏武術訓練班，展開了銀色旅途。16歲便當上電影男主角，自言當時「一舊飯」，對電影圈甚麼都不曉，只憑自己摸索竅門。其後於1985年憑電影《殭屍先生》爆紅，接踵而來接拍了一系列的殭屍片，他坦言拍到厭倦：「四、五年來都係拍呢啲片種，覺得自己好無用，個人好厭倦，導演好像忘了畀我去演其他角色。」為求逃脫殭屍，錢小豪寧願衝出香港，到台灣拍文藝片、到內地演反派，至千禧年代，他更轉戰幕後發展。

經歷兩段婚姻的錢小豪，自言是個不浪漫的男人，而人生中的遺憾，是未能看着大仔龐景峰成長，他說：「景峰兩歲開始就好小同我見面，好難見證佢嘅成長，就算見面都有限制，一個禮拜只能見兩個鐘，所以好多嘢都無同佢講，佢嘅成長，對於我嚟講係一片空白，直至佢出國讀書，我更加少同佢傾偈同來往。」

曾以為會失去這段父子情的錢小豪，因為一套內地殭屍電影《生化藥屍》，令他們重拾父子情，他謂：「電影搵咗我個仔飾演我嘅年輕版，拍攝過程中，難得有半年嘅相處時間，佢不斷叫我爸爸，聽到真係開心到喊。」現時錢小豪跟龐景峰合作了三部電影，而且在剛剛拍攝的電影中，二人飾演師徒，難怪錢小豪大叫溫馨：「感觸良多，兩父子可以合作，要珍惜這段緣分、難能可貴。」