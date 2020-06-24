白羊：財運轉佳，正財運更甚為理想，自主力及議價力較強，求職、轉職等將較利好。

金牛：職場人事變動或會較頻，但人氣轉佳，合作、人際關係及溝通情況將較順暢有序。

雙子：體能不穩，工作壓力或會較大，但精神士氣較佳，只要多放鬆，將有助維持表現。

巨蟹：團隊精神較強，人事及感情問題將較和順。戀愛運轉佳，宜與伴侶多約會多談情。

獅子：事業運較佳，求職、轉職或謀事等卻機遇不乏，但財運一般，宜以長線發展為重。

處女：公幹、出勤及海外項目等進度將較平穩，但仍要多注意文書、傳訊、溝通等工序。

天秤：社交運回升，情緒回穩，家庭運較佳，公私人際關係及相處情況將較愜意平穩。

天蠍：精神及戀愛運轉佳，已有固定伴侶的朋友，相處將較和順，宜多約會以增進情感。

人馬：體能回穩，社交及工作運轉佳，出勤、公幹等貴人運較佳，有助維持進度和業績。

山羊：人緣及桃花運較佳，親子及感情關係將較平穩，伴侶家人較能體諒，宜多作交流。

水瓶：情緒及精神稍佳，家庭運回穩，利增進情誼及溝通基礎，宜多交談，多作聚會。

雙魚：人氣、辭令及溝通力回穩，有利改善及增進與身邊人溝通與情感，宜多作交流。