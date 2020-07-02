IB攻略：IB學生外國升學邊度好？

英國始終是本地學生的海外升學首選，如考生有此意，對英文基準考試絕不能掉以輕心。（設計圖片）

IB學生一向鍾情外國升學，但是今年外國升學需求，相比過往有激烈上升的趨勢，不少家長都開始詢問有關外國大學升學的事宜，今回筆者和各位分享外地升學的須知。

英文基準試不能馬虎

IB相比DSE的優勢就是學生成績不會打折扣，大學直接認可。而且很多大學都會詳細列明IB學分要求，學生不用擔心IB分數不受認可。

香港最熱門的升學國家，非英國莫屬。尤其現在英國放寬BNO護照權力，不少家長可能都心思思，甚至部署移民英國。IB學生若果屬意升學英國，要留意預計分成績是否達到大學要求的水準，英文基準考試例如Lelts亦不能馬馬虎虎，皆因出名的大學Lelts分數要求都不低。

升學美國要注意考期

至於美國，之前新聞都會看到，幾千名中國學生被遣返回中國，因為懷疑和中方軍事有關係，這會否影響到香港學生的升學？筆者相信或多或少都會有影響；而且Donald Trump是美國主義者，香港IB學生去到美國讀書有機會要面對排華壓力，但是初次之外，IB學生不能單靠IB考試就能考入美國大學，學生一定要事先準備SAT/ACT考試，並且在IBDP最後一年、11月前考完並奪得成績。

加拿大升學各有利弊

至於考慮加拿大升學的IB學生，要求則相對容易，名校如University of Mcgill、U of T 收生要求都只是38分左右，不會好像劍橋牛津，動輒都要40分或以上，而且不用如美國另外考試。唯一不好的是，第一個學位不能就讀專業課程，例如醫生、律師等等，學生要等到大學畢業後才能進修。至於加拿大的移民政策，亦都比英美兩地容易，所以是不少IB學生和家長的熱選升學地。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣