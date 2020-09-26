40歲終於做老竇！細數林峯6段情緣

40歲林峯今日公布喜訊，太太張馨月為他誕下一B女榮升人父，可喜可賀。其實林峯過往經歷過多段緋聞及戀情，對愛情專一認真的他與不少女星扯上關係。

吳千語

2013年，林峯公開與藝人吳千語拍拖，更以7次「好愛」來形容對女方的愛護之情，令吳千語有個新花名叫「吳7愛」。拍拖時二人不時孖住外出旅行，相當恩愛，惜二人拍拖5年感情有變，最終分手收場。有傳吳千語與富三代施伯雄相戀。

潘霜霜

2011年，林峯被爆與內地女星潘霜霜相戀，二人親暱照更被公開，有指二人曾拍拖數個月但已經分手。事件曝光後，潘霜霜聲名大噪。

鍾嘉欣

林峯與鍾嘉欣因合作劇集《溏心風暴》時曾傳出戲假情真，秘撻發展戀情，但二人一直未有承認。有傳之後林峯事業如日方中，與女友聚少離多下感情生變而分開。

葉璇

林峯與葉璇因合作劇集《再生緣》及《雲海玉弓緣》故傳出緋聞，兩人更被拍到在內地番禺夜店出入。最後戀情無疾而終。

佘詩曼

花旦佘詩曼與林峯因合作無綫劇集《花花世界花家姐》而交深，郎才女貎被喻為天造地設一對，二人表現合拍，日對夜對下感情加深，緋聞傳個不停。

楊怡

楊怡與林峯因是同期的藝員訓練班同學，二人相識多年又合作過《談情說案》、《大唐雙龍傳》、《不速之約》等劇，螢幕情侶深入民心，不過林峯曾表示二人「無可能」，令緋聞告吹。