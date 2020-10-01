【等唔切】林熹瞳年紀唔細　擺完酒即造人

藝人林熹瞳早前因為新冠肺炎影響，令婚期一改再改，今日終於喺九龍區教堂行禮，仲要適逢係中秋節，人月兩團圓，但鑑於「禁聚令」關係，觀禮親友只可以20人，故唔少親友都要喺門口等候入內，同一對新人影相。

身穿低胸婚紗嘅林熹瞳，顯得份外高貴，她透露老公姓何，今早出門儀式進展順利：「尋晚家姐幫我上頭，仲有三個姊妹同父母陪住，由酒店嚟教堂都有少少迷路，搞到有少少緊張。（斟茶嗰陣有冇喊？）完全冇喊，我係一個開心新娘，全程係咁笑，但一行入教堂，即變喊包，覺得好失禮，明明今朝情緒仲好High。（尋晚有冇瞓唔着？）我預備咗1/4粒安眠藥，所以瞓得好好。」

問到老公有冇講咩愛的宣言？佢笑言冇聽：「我用眼、用身去感受，希望兩個人長長久久，白頭到老。」講到現時「禁聚令」關係，令婚禮可以有廿個人，但聽日將會放寬，林熹瞳坦言覺得打擊好大：「呢個係最令人震撼，好大打擊，放寬一半人，咁呢個場坐到200人，即係坐到100人，依家變咗廿個廿個咁換人入去，其他人就要喺酒店睇社交網直播，睇完就嚟影相，真係好對唔住佢哋，好辛苦佢哋。」

即將喺月尾擺酒嘅佢，問到佢幾時實行造人大計？佢笑言：「好趕，因為婚期延期，所以我趕住造人，因為年紀都唔細，好想有小朋友，在加上我係教徒。（生幾多個？）一個起，兩個止。（可以今晚開工？）係呀，但想擺埋酒先。」佢又謂現時接咗編劇工作，要明年年中先完成，屆時邊造人邊工作，婚後亦唔會抗拒幕前工作。

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