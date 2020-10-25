同袁偉豪介紹港男　謝嘉怡勁小心驚講錯嘢

因新冠肺炎疫情關係，原本是無綫重頭宣傳來年出品的節目《TVB節目巡禮2021》，今年卻未能安排廣告客戶及觀眾入電視城參與，巡禮節目變為安排錄影，並在今晚於翡翠台播出。當中介紹了來年的多套線上、線下的電視劇和綜藝節目，主持由陸浩明、林盛斌、Patrick Sir聯同三位應屆港姐謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍擔任。

不過因謝嘉怡有過之前主持慈善節目時，有講粗口之嫌，她今晚在節目中的講話小心翼翼，跟前港男袁偉豪以訓練型男形模式，齊齊介紹停辦了4年的《2021香港先生選舉》，還有停辦了2年實體頒獎禮的《TVB馬來西亞星光萃頒獎典禮》，來年無綫一眾演員亦會拉大隊到馬來西亞選視帝、視后！至於飲食節目亦因疫情而蓬勃起來，當中有由黎諾懿和陳敏之主持的《今晚請客》，以及由蕭正楠扮日本男神木材拓哉，主持的米芝蓮飲食節目《Testing Menu》，可謂話題十足。

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