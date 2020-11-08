「荒唐鏡」復活！吳啟華孖鄧特希炮製3大作搶灘

「師奶殺手」吳啟華曾演出不少經典角色，令他儲足實力轉型製作人，他聯同金牌監製鄧特希組公司，邀老闆巨額合資連開3部作品，向「視影大亨」之路進發，頭炮演其經典作賤嘴狀師「荒唐鏡」！

56歲吳啟華入行37年，演藝工作經驗豐富，雖然創意多多，但受演員身份之限，在發揮上有不少掣肘，所以他有轉型做製作人的想法。啟華有鑑近年在內地發展時，遇上不少有潛力的演員和演藝界投資者，因而造就他伺機由演員「升呢」做幕後玩家，跟既是金牌監製又是老友的鄧特希合組製作公司，並計劃簽藝人和斥巨資開院線電影、網絡電影和劇集，實行向「影視大亨」之路進發。

啟華與鄧特希的「傑作」，頭炮當然離不開2人的經典，合力打造清裝版和現代版的《皇庭》作品！當年啟華在電影《九品芝麻官之白面包青天》中陰險賤嘴狀師「荒唐鏡」，以及《壹號皇庭V》中令人懷念的高級督察「Alex」角色，他與劇中女友蔡少芬未能在一起令劇迷感遺憾，徇眾要求下，鄧特希將重塑啟華以及一眾《皇庭》班底的緣分之路，兩者集中兩個年代的狀師和律師情節，開正鄧氏擅長的律政戲軌。

身在內地的啟華回覆稱：「想學吓做製作人，手頭上有好多好嘅資源，要好好利用，依家等緊鄧生劇本，第一套希望開《廣東四大狀王》，我會做番『荒唐鏡』，等疫情過咗，預計農曆年後開工！（其他演員？）有啲未講得，但曾志偉話一定會撐我！（斥巨資開戲做影視大亨？）其實有好劇本、好班底，內地會有好多人想投資，好似《皇庭VI》都係大家感興趣嘅戲，個戲要喺香港取景，希望冇社會運動問題，就順利開工。」而負責故事及監製的鄧特希則表示：「我哋係有一連串製作，做緊好多資料搜集，啟華今次好認真，務求所有嘢都好精緻，製作層面上係好新鮮嘅，暫定會一連開三套，演員方面相信令觀眾有驚喜！」

蔡少芬得聞啟華有大搞作，坦言要力撐：「好開心聽到佢有呢個計劃，希望佢成功！（合作新戲再續前緣？）搵我先講啦，哈…我當然想同好嘅班底合作！」而同樣是《皇庭》班底的陶大宇，他稱：「我哋《皇庭》WhatsApp群組中，啟華叫幫手，如果可以重聚當然期待！」

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