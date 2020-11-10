Stacy Cruz　捷克天然新勢力

歐洲脫星能夠喺美國四仔界獲得高人氣，最重要係佢哋有別於美國脫星嘅誇張身材，以氣質及天然魅力取勝，而近年冒起得極快嘅Stacy Cruz就係其中一位，更被喻為未來天后級脫星。

女神級尤物

以前歐洲脫星想喺美國四仔界上位並唔易，皆因美國四仔迷嘅審美觀同歐洲人唔同，但隨住歐美男士嘅審美觀慢慢相近後，近年唔少歐洲或擁有歐洲血統嘅脫星，便成為美國四仔界嘅新勢力，好似來自捷克嘅Stacy Cruz就係其中之一。

佢18歲就投身裸模界，憑住高挑身材，加上純天然32D美乳而備受注目，及後經理人事務所覺得佢擁有如此優秀條件，做裸模太晒料，建議佢試吓做脫星，不但收入更高，而且以佢嘅外形應該會好快上位，結果2017年11月下海為成人網站Teen Mega World演出首套網絡四仔短片《Beauty》，同年12月又再演出另一套四仔短片。唔少四仔迷覺得Stacy Cruz不但擁有美艷嘅東歐女郎魅力，配合一對天然美乳及修長美腿，簡直係女神級尤物，不但獲得極高人氣，更吸引到著名成人網站MetArt嘅注意，不過因為早已跟Teen Mega World簽訂合約，所以直至2018年11月才正式與MetArt合作。

人氣大爆發

MetArt實力非凡，為Stacy Cruz安排一連串宣傳攻勢，除咗拍攝一系列裸體寫真，更拍攝多套個人作品，不但大受歡迎，更獲得美國四仔片廠及四仔迷嘅留意，尤其係喺2019年4月推出《After Glow》後，更令人氣大爆發！雖然有唔少美國四仔片廠邀請佢到美國發展，但係Stacy Cruz仍不為所動，選擇留喺歐洲演出，佢解釋話因為擔心唔適應美國嘅生活，加上單係歐洲四仔片廠及成人網絡嘅演出，已經忙到連休息都冇時間。

經過一輪磋商之後，佢喺今年初終於決定去美國發展，希望能夠為自己嘅四仔事業帶嚟新挑戰及新突破，而佢呢個決定令唔少美國四仔迷相當興奮，更喻為未來天后級脫星添！

Stacy Cruz嘅社交網除咗有性感火辣照，仲有唔少精彩激戰短片，難怪粉絲勁派Like！此外，阿妹亦會分享工作消息，想知道佢最近忙緊咩，就要Click入去睇睇喇！

Profile

出生日期：1999年3月24日

身高：175cm

三圍：32D-24-35