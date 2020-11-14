Jessica Yanny大讚余香凝老公體貼又風趣

組合Super Girls成員Jessica、Yanny及藝人麥子樂出席余香凝的婚宴，問到準備甚麼賀禮？Yanny笑言：「最大心意就係利是，其實都有諗過送咩，但錢實際啲。」問到何時收到通知來飲？Yanny笑言：「大家知道嘅時候，我都係睇新聞知。」子樂更笑言：「係尋日經理人先叫我嚟。」問到可有見過新郎？Yanny表示：「見過1次，我哋好鍾意佢，因為佢斯文又風趣。」Jessica亦謂：「首映見過1次，佢送余香凝過嚟，見佢哋依依不捨，好恩愛。」

講到Jessica去年結婚，余香凝搶得其花球後今年就結婚，問到可覺得靈驗？Jessica表示：「係呀，其實佢冇搶我花球，佢係直接接到，所以呢啲係緣份，注定畀佢。」而講到有指余香凝懷孕，她就謂：「我唔知呀，但我都想生嘅，因為我鍾意小朋友。（有冇傳授夫妻相處之道畀佢哋？）唔使啦，佢哋好好，個男仔好錫佢。」問到可羨慕一對新人？Yanny表示：「好羨慕呀！佢搵到合適嘅人，我都希望可以，不過我等麥子樂結婚我先結。」而Cheronna、胡子彤等人亦有到場。

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