BMW 520iA Luxury Facelift　技高一籌

新5系小改款車長增27mm，流線修長車身與頭泵把左右兩端的Air Curtain導風口及車側的Air Breath整流設計，功不可沒。（方偉堅攝）

一個車系要保持市場競爭力，與時並進至關重要。寶馬(BMW) 早前趁第7代5系小改款周期，為車載科技配置升級，更首次將48V Mild Hybrid油電輕混能技術導入，強化動力表現和提升加速反應之餘，更有助減低每次停車起步時的引擎負荷和減少廢排，成就高效動力。

新抵港的5系小改款，備有520iA Luxury、530iA Luxury及530iA M Sport Edition，均搭載由2.0L TwinPower Turbo引擎及48V電池技術組成的油電輕混能系統。拍攝車為520iA Luxury，擁有184hp最大馬力，290Nm最大扭力能於1,350rpm起至4,250rpm傾巢而出。所配備的制動力回收系統，可將轉化電能儲存在車上充電池，為其他電子設備供電，包括12.3吋數碼化錶、12.3吋中控台觸控屏幕、Comfort Access免匙系統車、足控感應電尾門、手機無線充電及3區恒溫冷氣等。

車載最新iDrive 7操作系統，除支援Apple CarPlay，現還支援Android Auto，並對應能聽得懂廣東話口語化指令的BMW智能個人語音助理，透過聲音調控不同車廂設定。此外還標準配備一系列智慧駕駛輔助系統，例如：泊車輔助連後泊鏡頭及泊車感應、車道偏離警示、變換車道及盲點警示、碰撞預警等，全方位護航。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四BMW TwinPower Turbo連輕混能技術

容積：1,998c.c.

最大馬力：184hp/5,000~6,500rpm

最大扭力：290Nm/1,350~4,250rpm

傳動：八前速Steptronic自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

車身體積：4,963×1,868×1,479mm（長×闊×高）