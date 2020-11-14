美食婷：埋嚟睇！齊齊認識冬日南瓜

前排萬聖節，買了大量南瓜做裝飾，過節後還剩下不少存貨，我美食婷得閒就要吃了它們以免浪費。要數南瓜的營養和優點，真是有排講，首先它含有豐富的胡蘿蔔素和維他命C，對需要抗氧化的我來講，確實很重要。南瓜含有的水溶性纖維，容易讓人有飽肚感，間接可以食少啲其他食物而不用吸收太多熱量。來到乾燥的冬天，吃多幾塊南瓜補充維他命A來補眼，感覺都無咁乾，而且可預防夜盲症。

講了它那麼多優點，然後就要身體力行去買來吃，去逛超市，發現原來南瓜的出產地和種植有好多，除了內地出品，還有日本和美國等地，外皮的顏色和造型亦不盡相同，大家不妨了解多一點。

中國南瓜

呈長身葫蘆狀，皮厚而纖維較粗，果肉少但含豐富水分，味道夠甜，適合作長時間烹調，如燉或燜，又或用來煲湯易入味。

日本南瓜

溫室種植的南瓜甜度高，皮薄肉厚，外皮幼滑而無渣，纖維幼細，可連皮入饌，當地人會用來切薄片脆炸，也可壓成蓉做甜品；迷你的品種還可以原個用來做甜品。

本地南瓜

多為橙皮而呈扁圓的南瓜，甜味濃郁而入口軟綿，水分較多。

意大利有機Delica南瓜

體積圓扁而細小，綠皮燈黃肉，味道濃而香甜，水分含量不高，適合用來烤、蒸焗、油炸和煲湯。

美國橡子南瓜

外形有點似巨型橡果，多為黃色或綠色皮，淺黃橙瓜肉，味道適中而有股堅果香甜，多用作烘烤，配芝士或肉類均適合。另外肉質濕度高，清甜柔軟，也適合用來整南瓜蓉。

泰國南瓜

外皮深綠色而厚硬有皺紋，造型扁圓，淡黃瓜肉，蒸熟後質感軟糯，味道清淡。