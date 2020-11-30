岑杏賢簽字圓婚做人妻　好姊妹朱千雪感動到喊

無綫藝人岑杏賢（Jennifer）繼舊愛袁偉豪結婚後亦即趕成為人妻，昨日低調與圈外男友Kelvin簽字註冊結婚，閨蜜朱千雪、湯洛雯及張嘉兒都有出席，眾人更感動到喊。

Jennifer前日正式下嫁從事金融工作的34歲圈外男友張嘉俊（Kelvin），兩人於一班好友、家人見證下簽字註冊結婚，整個儀式相當簡單，不過Jennifer亦有穿婚紗示人，既優雅又漂亮。

有份出席觀禮的好姊妹包括朱千雪、湯洛雯及張嘉兒等，早在9月時，她們替Jennifer慶祝32歲生日後，便分別代好友在社交平台代宣布即將為人妻的消息，Jennifer更大晒婚戒，之後再在社交平台公開與Kelvin的合照放閃，坦言已找到Mr.Right！Jennifer一直好好保護Kelvin，男方是加拿大籍華人，住於半山，家境相當不俗，兩人相識1、2個月便拍拖，拍拖不久便決定「閃婚」，Jennifer口中的Kelvin是個很細心、甜蜜的人，往往會給她驚喜。Jennifer今日受訪時直認已進行註冊儀式，但一切低調，她沒有透露太多詳情。

有傳為Jennifer擔任證婚律師的朱千雪坦言有份出席，但澄清不是新人的律師，她說：「Jennifer結咗婚，好簡單嘅儀式，但好開心，主要係慶祝佢搵到一個好好嘅老公，祝佢哋開開心心，白頭到老。」問到一對新人有否感動到喊？千雪笑說：「Jennifer着住婚紗行出嚟時我有喊呀！因為我覺得好感動，佢好靚，非常之戥佢開心！」

而湯洛雯受訪時說：「婚禮好warm、好sweet，同Jennifer一齊分享喜悅，睇到佢出嫁好開心，我哋個個都好感動。」至於張嘉兒亦說：「係好開心嘅1日，佢同老公好匹配，恭喜佢哋。」問到她的女兒有否做花女？嘉兒指本來Jennifer都有邀請囡囡出席，但疫情關係，所以婚禮簡單為主，囡囡沒有出席。

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