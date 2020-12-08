難逃女團解散命運？Super Girls組合工作全停

合久必分，圈中好多樂隊、組合都難逃拆夥、解散的命運，女子組合Super Girls年前就各散東西，在可見的將來也未必再合體推出新作，組合已名存實亡！

組合Super Girls（SG）10年前成軍，成員包括Aka、Cheronna、Yanny、Jessica及Heidi，2012年正式出道，5女曾經是不少宅男的女神，但隨着近年她們嘗試單飛發展，SG變成掛名式的稱號，加上疫情下各行各業都受到影響，以SG名義的工作完全停頓，自2018年推出過《睡衣派對》後，就沒有新作品，最近一次合體亦已經是去年12月的事，難怪傳出拆夥消息！

SG早就部署「解體」作個人發展，當中Cheronna跟Aka主力在樂壇，Cheronna於2年前率先推出個人單曲，去年輪到Aka。而Yanny就簽約古天樂的電影公司旗下，除了參與電影，早前也為ViuTV劇集《地產仔》演出，更主唱劇集片尾曲。Heidi就轉型做時裝達人，Jessica亦憑口才為無綫主持過旅遊及煮食節目，加上升呢做人妻的她有個人時尚品牌，盛傳她約滿後就專注個人品牌發展。

專注個人發展

對此，Jessica受訪時笑說：「我都唔知自己幾時約滿，每年我都以為自己約滿，但原來唔係囉！我都簽咗幾長嘅約。」她坦言之前成員之間都有共識，大家會專注個人發展，她就創立了自己的品牌，所以都放了好多時間在生意上，她說：「我未諗約滿後想點，我依家淨係諗到希望多啲工作，可以拍吓劇、做吓綜藝節目，因為最近成日同先生喺屋企睇台灣嘅綜藝節目，覺得好好笑，好想香港都有咁搞笑嘅節目畀藝人上去。」而SG的經理人表示：「佢哋唔會拆夥，但真係要睇時機同時間去合體，佢哋各自有唔同範疇，既會單飛發展，有合適都會一齊工作。」