《哲仁王后》被批歪曲歷史　神貞王后後代聲言會追究

韓劇《愛的迫降》男星金正賢與女星申惠善合演的tvN古裝穿越喜劇《哲仁王后》，講述生活在現代的青瓦台主廚張奉煥的靈魂，意外穿越到朝鮮王后金泰容（申惠善飾）身上，還與哲宗（金正賢飾）之間發生爆笑誇張的愛情故事，大前晚播出的首集平均收視高開8.03%，成為tvN劇集史上最高首播收視第2位，僅次於李炳憲前年主演的古裝劇《陽光先生》，第2集更升至8.08%。

不過《哲》劇開播前已經是非多多，劇集改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》，而原著作者被指寫過貶低高麗人及韓國人的作品，惹來不少韓國網民不滿，而在劇集播出後，不少人批評劇情歪曲歷史，更在劇集中形容記載在世界記憶項目的朝鮮王朝實錄是「小道消息」，韓國文化遺產政策研究所所長黃平宇（音譯）昨日向韓媒表示：「關於哲宗和朝鮮王朝實錄，我們還有很多要研究的地方，但是他們卻拿來開玩笑，當然會令人憤怒。」

而神貞王后趙氏在現實中是朝鮮最後的大王大妃，是朝鮮憲宗之母，亦是純祖和純元王后的兒媳，但《哲》劇卻將神貞王后描述為迷信、喜歡用符咒來詛咒他人的人物，神貞王后趙氏的後代豐壤趙氏宗親會今日向韓媒表示對劇集歪曲歷史及醜化神貞王后表示遺憾，又表示會採取強硬手法追究。