巨乳女優吸人氣　同Cup唔同命

疫情令好多事情都變得難以預測，有巨乳AV女優本來想搞簽握會嚟宣傳新作，點知要延期再延期，非常黑仔，但另一邊廂，有同Cup女優拍吓片擺上網，竟然得到廿幾萬人撐，人氣直線上升，莫非呢啲就叫做同Cup唔同命？

G奶妹愈砌愈紅

鍾意砌模型嘅宅男有冇幻想過，身邊有個G奶索女肯陪自己砌個夠呢？原來只要喺網絡上搜尋一下，呢啲幻想真係可以實現o架！話說，近幾個月，網上出現一個名為「東雲小姐鍛煉」（うみちゃんねる）嘅視頻，雖然裏面只得兩條片教砌模型，但已經吸引超過21萬人訂閱。頻道受關注有兩個原因：第一，主持人係現年24歲嘅超人氣寫真女優東雲愛美，可謂有啲來頭；第二，佢嘅三圍數字為35G-23-39，加上每次砌模型都會以低胸露乳溝造型登場，真係非常吸睛！話時話，唔知阿妹下次會唔會試吓露股砌模型，可能Like數仲勁都未定！

簽握會一拖再拖

日本娛樂圈受疫情影響，連AV女優嘅簽握會亦唔例外，最黑仔嘅例子莫過於鈴木真夕。今年26歲嘅佢，2011年進軍寫真界，2015年以E-BODY專屬女優身份參與AV演出，2016年更被DMM（現稱為FANZA）評選為當年最優秀新人第5名。舊年12月，阿妹本來諗住舉辦簽握會，為新作《戴帽好像更好看治癒系美白女郎》做宣傳，點知因疫情而一再延期，家陣延至2月28日舉行，失去咗宣傳新作嘅效果，但入場條件依舊係要買佢呢套「舊作」，先可以獲得門券，搞到唔少AV迷都覺得好迷茫呢！

二度春風新研究

春宵一刻值千金，男人總係想喺曳曳嘅過程中盡享歡愉，最好嚟個梅開二度，但係有幾多人可以享受二度春風呢？2013年有項研究報告指出，男士力有不逮嘅關鍵在於體內嘅泌乳素，水平高嘅話，可以好快回勇，呢個研究結果至今仍被廣泛採納。不過，早前葡萄牙出咗一項研究發現，男士能否喺短時間內二度春風，同泌乳素嘅水平冇乜大關係！研究團隊以老鼠呢種能夠喺6小時內交配500次嘅動物進行實驗，結果顯示，雄鼠每次交配後，泌乳素水平並冇出現變化，所以要解開男士能否喺短時間內二度春風嘅謎底，仍有待進行新嘅研究。