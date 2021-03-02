太極樂隊唐奕聰猝逝　鄧建明：好難接受！

太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）被指在家中昏迷不醒，亦有說是在街上突然暈倒被送往醫院，疑因心臟病發猝逝，終年57歲。除了是樂隊成員之外，他亦是著名音樂監製，與已故樂壇天王張國榮合作無間。太極成員之一鄧建明(Joey)親證Gary死訊，他說：「係，我剛收到消息，打電話向佢家人查證咗，（佢心臟病猝死？）呢個我唔知，我都嚟唔切反應，我都唔識答你，收到呢個消息好震撼，好難接受（知佢有心臟病？）以前有聽佢講過，但之後唔再講，佢兩個星期前同我上ViuTV節目，佢先幫我彈咗隻歌，完全冇嘢，我都好混亂。」稍為冷靜後，Joey再表示：「我諗Gary都唔想我哋咁傷心。」而樂隊另一成員「HiFi德」劉賢德則以傷心到喊的Emoji回覆。

Gary太太接受東網電話訪問時，言談間未有否認死訊：「我依家唔方便講咁多，有好多嘢要處理，之後再聯絡你哋。」

Gary的表弟藝人李忠希接受訪問時，表示都是1小時前收到此噩耗，更指是對方帶他入行：「我中五畢業時做咗佢助手，日日同佢一齊，幫佢揸車、抄稿、喺錄音室學嘢，佢同我講，如果你鍾意唱歌，不如學唱歌啦！之後就介紹咗老師畀我。佢係我表哥之餘，仲係一個好好嘅前輩，佢世界入面全部都係音樂。」李忠希又指每年的年初一都會見到Gary，但今年因為疫情關係沒有見面，而對上一次見就是他替吳國敬的演唱會做Band，他坦言：「收到消息真係好突然，亦都感覺好可惜。」