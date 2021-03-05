「機」緣巧合撻着！張曦雯自認唔浪漫放養男友

女神張曦雯與男友Mark因打機而撻着，由朋友發展成情侶，感情穩定。外表洋化的她不愛浪漫激情，不需男友送贈鮮花，情願細水長流，對男友更實行「放養」不管束政策：「佢好值得我信任！」

罷做管家婆：辛苦自己！

出名愛打機的「電競女神」張曦雯（Kelly）與外籍男友Mark拍拖2年多，雙方由朋友介紹認識，情緣由打機開始：「未識之前已經鍾意打機，認識後發現原來大家鍾意玩同一隻Game，有一齊玩，都係鍾意玩射槍、打喪屍呢類遊戲。不過，我由Day one開始已經打得叻過佢！」她自言打機時相當豪邁，間中亦會失言：「會笑佢渣同埋奚落佢，有時講得過分咗會講番對唔住，不過佢唔會嬲嘅，哈哈！」

Kelly與男友已發展至同居關係，但不心急談婚論嫁：「我唔係浪漫嘅女仔，平時唔會要求佢送花，或者幻想將來有點樣嘅婚禮，男友亦冇呢方面壓力。大家為事業拚搏緊，未Ready去下個階段。」她笑言不介意公開名花有主及男友身份，全因對方在她心目中有分量，平日相處融洽，亦不會加以管束，採取「放養」政策：「佢係個好人、好男仔，我哋好少鬧交，就算有少少不滿都只會平心靜氣講，係一段舒服、開心、穩定嘅關係。佢好遷就我，我亦唔會管佢，無謂辛苦自己，佢又唔舒服。當然佢好值得我信任，呢個年紀，穩穩定定已經好開心。」她又甜絲絲爆男友的窩心舉動，指他即使打機，亦會較鬧鐘睇劇捧場：「佢好支持我，一個鬼佬睇TVB，其實幾搞笑！」

戴假髮上庭：解鎖成就

感情穩定與Kelly的事業發展相得益彰，早前到美國進修後，拍攝《木棘証人》與《踩過界II》獲讚演技有進步，她說：「《踩II》係拍劇以嚟最難，首先第一套已經好成功，而自己係新演員，角色好複雜又要有女強人一面，要好勝、溫柔、吸引人，角色好多層面，挑戰好大！」

飾演律師的她戴假髮上法庭，直言分外有滿足感：「由細到大睇TVB好多律師戲，覺得喺庭上戴住個假髮好有型。初時有啲擔心，因為法庭戲連續拍咗21日，對白好多，壓力好大。唔係記性問題，自己短暫記憶冇問題，而係演員唔止講對白，最緊要係情感，所以今次做到，好似解鎖成就咁！」