「登六」後的勃起功能障礙

Q：本人有些問題想請教，現年63歲，有高血壓和高血糖，每天要食藥才能控制到病情。但最近同太太做愛，勃起功能有障礙，不能正常勃起，硬度不夠，這症狀是否屬於陽痿呢？有何方法治療？

李先生

A：不少男士在「登六」以後，開始面對勃起性功能障礙的煩惱，輕則偶發不舉或半途失靈，重則長期陽痿，打擊性福和性自信，非常無奈。

中老年患者的性功能轉差的成因，主要包括以下三方面：（一）性機能隨年齡衰退。陰莖海綿體必須藉着舒張和鬆弛作用以達致充血勃起。因個人衰老、硬結症等退化問題，會使包裹着海綿體的白膜功能轉弱，例如白膜下的靜脈壓力不足而未能發揮效用，又或白膜中的神經傳遞物質退化，令到中樞命令無法傳達至海綿體。打個比喻，這就好像電器因電路接觸不良而無法正常運作。

（二）抗慢性病藥物因素。男性的「副交感神經」主控陰莖勃起功能，「交感神經」則負責調控射精功能。一些抗慢性病的藥物，長期服用會影響到交感或副交感神經的正常運作。在各年齡組別中，以中老年男性最常要服用抗慢性病藥物，因而人數上最多受到藥物影響性功能。

（三）飲食和運動等日常習慣不佳。人體動脈和靜脈出現了問題，便會直接影響到勃起功能。若一位患者向來不注意飲食和缺乏運動，或突然由有運動變成沒有運動，動脈血管管徑便有機會收窄和彈性變差，動脈呈硬化狀態，血流變慢，進入陰莖海綿體的血量隨之不足支撐正常充血，導致性行為時很快軟掉或難以勃起。此外，當動脈的血注入海綿體，充血量增加，在正常情況下靜脈會適時關閉，把已充血的海綿體鎖起，陰莖即會自然地變粗、變長、變硬直至射精。可是若靜脈閉鎖不全，隨動脈注入海綿體的血液很快隨靜脈回流身體循環，亦會造成勃起困難。

閣下的個人狀況其實有機會與上述三個因素都有關連，假若本來一直服用抗慢性病藥物並沒怎麼影響到性機能運作，那便需要注意是不是近日因疫情而多了時間困在家中，身體缺乏活動而引發失準問題。可嘗試進行一些適度的家居運動，舒展身心，飲食質量亦應加倍注意。至於有否受抗慢性病藥物影響，可於覆診時告訴醫生，商討如何減輕藥物的副作用和評估個人體質是否適合服用經由醫生處方的助性藥物。

李偉儀