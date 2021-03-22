岑麗香預產期5月　擔心大仔呷醋被忽略

早前於社交平台宣布再佗男B的岑麗香（香香），今日挺住7個半月身孕拍攝代言廣告，腹大便便的她仍照踩2吋高踭鞋上陣，又微露線頭，散發索媽氣息！她興奮話預產期於5月頭，因為怕開刀，故會同第1胎一樣選擇自然分娩，又謂未知老公能否陪同入產房：「要睇醫院啲條例，可以入嘅話梗係開心，可以喺隔離支持我。（會剪臍帶？）上胎佢都冇剪，可能成個（生產）過程好急速，但有拍片嘅。」

不過香香就話佗第2胎明顯比較辛苦，因為要湊住2歲大的大仔Jacob：「佗第1胎攰就可以瞓，但依家佢成日都想玩，自己唔想忽略咗佢，所以會盡力，咁都係件開心事，又諗定生完會放BB喺床介紹畀佢、送件玩具話係BB送，希望佢易啲接受唔會呷醋。」續說有好多人都話希望她可以湊夠「好」字，但香香笑話：「起碼佢哋有女朋友之前，我係佢哋最錫嘅女人，都擔心佢哋第時有女朋友，到時就要老公錫我多啲！」

問到今次是否生B前最後亮相？她坦言之後仍有工作，當然會視乎身體情況，而暫時都可以，不會覺得太辛苦：「自己鍾意做嘢，有嘢做係福氣，生完都會繼續做。」

另外，講到日前Post相被眼利網民發現她飲沙冰犯孕婦禁忌、又孕傻將名錶倒轉戴，香香笑說意想不到會被篤爆：「我有盡力戒口㗎！但有時都想輕鬆吓，唔好太大壓力，咁都好過食雪糕嘅，哈哈！當我想曳食凍嘢，每次都會隔一段時間。」至於掉轉戴名錶，她爆笑自嘲：「個腦都掉轉咗！最近成日都唔記得好多嘢，人哋話『一孕傻三年』，我就要傻6年！後尾都有調番轉戴嘅，請大家體諒，哈哈！」