打造港版AKB？ViuTV新女團節目　索女大起底

電視台ViuTV又有新搞作，搵嚟一班靚女拍攝一個全新節目《YOLO的練習曲》，節目名的YOLO意指「You Only Live Once」，有指方向類似日本著名女團AKB48，不過就改以真人真事改編嘅紀錄片形式進行，解構女團內部鬥爭情況，最近10秒預告片於網上曝光，一班索女身穿水手服，青春逼人，睇到一班宅男流晒口水，當中有4位靚女最受歡迎，分別係Jeannie、郭爾君（Alma）、歸南茜（Nancy Kwai）及張蔓姿（Gigi），依家就同大家介紹吓4位索女有乜過人之處！

22歲嘅KOL Jeannie，五官清秀有氣質，身材都唔差，目測佢至少有34C上圍，不過佢惜肉如金，只係偶然晒下線頭，水着都甚為保守，有網民指佢側面與韓國人氣女團TWICE嘅子瑜有8、9成相似，因而被封為「港版周子瑜」。模特兒出身嘅佢曾拍過電視廣告及演出MV，自從為一個短片頻道拍攝短片後，一夜爆紅，追蹤人數由數千急升至依家嘅6.7萬，前途無限。

文青女神郭爾君（Alma）畢業於香港演藝學院，加入ViuTV後曾參演過節目《回憶備份》、《寂寞是幫兇》，而佢本身都有演出舞台劇經驗，曾參演由馬浚偉首次自編自導自演的舞台劇《偶然·徐志摩》。此外，佢都有為林家謙、馮允謙及陳柏宇等拍攝MV，演技絕對有水準！因此有傳佢將會喺《YOLO》孭重飛！

現年26歲的張蔓姿有一個已經出道做演員嘅孖生細妹張蔓莎，張蔓姿同郭爾君一樣，畢業於香港演藝學院，曾演出ViuTV劇集《教束》及《地產仔》，早前又曾主持ViuTV節目《吃掉前男友》。演而優則唱嘅佢，早前更加盟唱片公司華納，此前佢已經推出過唔少歌曲，包括親自作曲的《生者如盜》，以及ViuTV單元劇《寂寞是幫兇》插曲《孤者夢遊》和ViuTV旅遊節目《眾神的大陸》主題曲《一切皆是緣》。

仙氣女神歸南茜（Nancy Kwai）年紀輕輕只得20歲，因為拍攝冷氣機廣告而獲得網民關注，五官清秀、笑容甜美嘅佢被網民封為仙氣女神，除了拍過多個廣告外，又為Dear Jane《未開始已經結束》嘅MV擔任女主角。