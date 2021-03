曾拍攝《春光乍洩》、《重慶森林》、《花樣年華》等經典電影嘅王家衛,佢早前接受外國傳媒訪問時,被問到點睇「香港電影已死」呢個話題,王導即時發火話︰「我對香港電影已死這廢話感到厭倦,大家都喜歡看電影,講完!(I’m tired of all this ‘cinema is dead’ shxx. People enjoy watching movies, period.)」

佢又隨即提出建議,並話︰「現在使大家猶豫不決的是在疫情下看電影的風險和費用,對於真正關心電影業未來的大家,我建議在戲院重開時買一張票,以支持當地的電影院,因為好多戲院都是勉強經營,我們至少要保持這種積極態度。」