拗數反面？天堂鳥解散　Tyrese冇得留低

3人男子組合天堂鳥（BOP）為慶祝成軍7年，推出重新編曲的翻唱歌，而成員Gordon和Lincoln齊齊簽約邵氏向影視圈發展，Tyrese則快將與網紅女友結婚，好事陸續來。惟近日有傳3子為錢銀有意見分歧，向公司提出解散，組合如歌名一樣《今生不再》。

呻收入少要做副業

隊長Gordon受訪時直認「拆夥」，但澄清並非如傳聞般反目，此決定是3位成員及唱片公司一致通過：「天下無不散之筵席，分開唔係壞事，人大咗有自己嘅諗法。」他承認與隊員曾意見不合，好在能互相磨合，友情不受影響。問到解散是否與錢銀有關？他坦言做組合難維生：「試過幾個月或者半年零收入，要出去做副業，但好想繼續自己嘅歌手夢，希望Keep住天堂鳥嘅初心。」

開騷成最後心願

成員Lincoln認同做組合要習慣捱窮：「因為要3個人分，試過做咗3個月嘢，第1次出糧得922蚊，嗰次自己都『吓』咗一聲，問點解得咁少錢。之後有好轉，可以繼續到基本生活囉。」問到未能開演唱會向歌迷「找數」，是否最遺憾？他說：「係組合最後心願，但要睇公司同外面反應。」

暫別娛圈

至於Tyrese將暫別娛圈，表示想專注發展園藝生意，覺得近年香港甚至整個世界的環境都不似預期，令他們求轉變及突破，又表示：「組合遲早要面對解散，惟有以樂觀心態面對，祝願兄弟演藝路上前途似錦。」