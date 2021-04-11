《口罩小姐》三甲出爐！阿姨解放34C搶「峰」頭

由ViuTV舉行的《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽，今晚假九展舉行共頒發5個獎，進入最後8強的參賽者，包括莎嘩Dee卡、阿姨、黑妹、肥腰、178、老闆娘、細細粒及浩南，在3個回合中施展渾身解數爭奪寶座，結果由大熱之一的浩南（鄭伊琪）連奪2獎，除得冠軍外，更兼「服裝與口罩搭配獎」成為雙料口罩小姐，亞軍及季軍分別為阿姨（徐蒨寧）及細細粒（馮寶欣），而有「翻版李佳芯」之稱「三小辣」（羅佩芝），以4千多票最得網民心，成功擊倒其他11位落選者獲「除罩最靚獎」。所有得獎參賽者除可得獎金外，亦獲得在台上除口罩以真面目示人機會。至於賽前一直是網民熱話，曾因抵受不住網民抨擊，而飲殺蟲水自殺的老闆娘（楊慧敏），全晚「陪跑」空手而回，只得包尾第8名。

而在首個回合才藝表演節目中，細細粒身穿白Bra透視谷胸裝玩花式跳繩，惜其上圍只得31.5B Cup上圍，故無論身體如何跳動，卻不見震撼感；而8強中的「波霸」阿姨令人失望，穿上金色連身高衩裙的她，全封胸表演Catwalk，僅露長腿及1條黑底邊，不過到泳衣環節時，阿姨終於發放其「人間胸器」，着了夏威夷風味三點式泳衣的她，其34C上圍相比其他參賽者均為31至32B的上圍的微波族中，成為全場最為「凸」出，不過亦有參賽者玩另類，178竟然穿V領黑色潛水衣登場。