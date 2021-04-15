嬰兒油可以咁用？一瓶可以保養全身？

嬰兒油的「隐藏功能」多到數不清，1支就滿足到身體護理、妝容及潔面的需要，堪稱是平價又萬能的保養好拍檔。（互聯網）

近幾年「凡士林」的各式各樣保養奇招一直備受矚目，原來除了它是萬能美小幫手外，日常生活中常見的嬰兒油也是具備多項「隐藏功能」的扮靚神器。小小一瓶不但平價更超好用，絲打們一定要把它的功用發揮得淋漓盡致。

面部清潔

嬰兒油除了有滋潤肌膚的功效外，亦可以成為清潔肌膚的一員，用它來清潔面部，可令肌膚水潤亮澤、不緊繃，絕對是乾性肌人士必備！在清潔上它有3個用途，包括把1~2滴嬰兒油加入起泡後的洗面奶之中洗面、當作卸妝油使用及去除粉刺、黑頭。嬰兒油中的主要成分是純天然礦物油 ，可以以油溶油溶解肌膚中的油脂、污垢，使用前先用熱毛巾敷面，把嬰兒油塗抹在有粉刺、黑頭的位置，再以打圈按摩的方式將其堆出，就能起到清潔作用。

解決妝容問題

不少乾性肌或皮膚狀態不佳的人士，都會有底妝不貼服的問題，這時候就要借助外物幫手，在粉底液中加入1滴BB油代替美容油，就能讓妝品的延展性更好、更貼合肌膚。另一個用法就是修正妝容，方法是將棉花棒沾少許嬰兒油，再於失手的部位作出修飾。另外，如果有唇部乾燥、唇紋和死皮問題的話，亦可以塗上一層嬰兒油，蓋上保鮮膜當唇膜使用。

頭髮護理

嬰兒油不但可以用在皮膚上，亦可以用於頭髮上，當髮油使用。洗髮後取適量的嬰兒油塗抹在髮上，輕輕揉按後再吹乾；或用於乾髮上，減少毛燥問題。另外，它亦可以用作頭皮按摩油，發揮紓壓及促進血液循環作用。

身體護理

嬰兒油的本身作用就是潤澤肌膚，所以不可不提的就是它的補濕作用。它本身可以當作潤肌乳來使用，亦可以當作按摩油，更可加入水中泡澡、泡腳，達致補濕作用。除此之外，孕婦使用更預防和改善妊娠紋。

手足護理

除了當潤膚乳外，嬰兒油亦可塗在手和腳後踭的位置，以改善乾燥、裂紋的情況。同時它亦可以用作指緣油，護手同時護甲。在塗指甲油前亦可在指緣塗上一層，清潔起來會更方便。另外，在除毛之前幾分鐘，先塗上一層嬰兒油，可防止毛囊受傷，保護皮膚。