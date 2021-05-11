七仙羽金句夠出位　曾批周汶錡分手收場！

風水師七仙羽近日拍攝米線廣告成為全城熱話，入行多年嘅佢其實近年因拍攝ViuTV綜藝節目而聲名大噪，當中更有唔少金句，令網民留下深刻印象。其中佢喺節目《鬼同妳上位》相當出眾，甚至被指表演較一眾參賽者更突出，佢不但於靈探時大跳中國舞，更揚言大受靈界歡迎：「我隻舞係傳統嘅宮廷舞，佢哋好鍾意睇叫我再跳，我話唔跳，佢哋仲攞粗口嚟鬧我。」而佢為參賽者驅鬼時，自然流露嘅一句「師傅愛你，師傅保護你」，亦成為其招牌口頭禪。

佢亦曾與林作亮相《克服他她它》接受網友批評，期間佢竟不違言問林作：「我可唔可以都插吓你？順便踩幾吓都得？」又直言：「人哋話佢係屎呀！」率直言論獲網民喜愛。而講到有網友指佢「九唔搭八」，佢就笑指：「九唔搭八我都唔知咩意思，嬲啲咩啫？」令在旁嘅林作都忍唔住笑。

而早前佢現身節目《考有Feel》，與組合MIRROR大玩味覺遊戲，需估中各種特別味道嘅雪條，但佢未開始試味，就靠作法就輕鬆答啱，令原本百發百中嘅姜濤即時撒嬌：「師傅我求吓你呀！」希望佢高抬貴手讓賽。

另外，七仙羽「口才」亦相當了得，佢曾經同名模周汶錡隔空過招，因為佢認識周汶錡當時嘅男友Julien Lepeu，七仙羽爆幫過Julien睇手相，仲狠批：「佢隻手唔軟又唔硬，係花弗型！佢同Kathy遲早都散，我睇過佢個相，佢好貪新鮮，唔可以長期對住一個，亦好難對伴侶忠誠！」

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