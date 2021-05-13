【贏鄭爽】張恒獲法院判獲得子女撫養獨立決定權：我的手在顫抖！

內地女星鄭爽與張恒的「棄養風波」搞到滿城風雨，二人為爭一對子女的撫養權鬧上法庭，而張恒在凌晨發文表示，剛收到法院通知，他已獲得子女的撫養權：「法院針對過去一年多發生的各種事實，支持我的訴求，判我贏得了兒子和女兒的撫養獨立決定權【Parenting Solo Decision-Making Authority】，這或許是對這一年多以來備受煎熬的我唯一的一個好消息，我的手激動的在顫抖。法院同時也給予了鄭爽女士少量的的撫養時間，我很欣慰，也願意相信鄭爽女士在未來會盡到一個好媽媽的責任和義務，讓孩子沒有遺憾地長大。」不過有網民指，張恒是在玩文字遊戲，其實是與鄭爽共同撫養子女。

張恒又表示，至今已經做了500多天的爸爸了，所以有感而發：「坦白地說，我對不起你們，我的孩子。我不是你們的好爸爸，沒有給你們完整的家，沒有讓你們得到過一天的母愛。這些日子我一直在思考爸爸這個角色究竟意味着甚麽？我得出的答案只有一個，就是擔當，這也是一個男人的底色。爸爸做了很多的錯事，我惟有直面它，去道歉，去懺悔，才是對你們，我的孩子，做的一點微不足道的彌補。如果有一天，你們長大了，看到了這封道歉信，爸爸則要再次對你們說：『對不起，我的孩子，請你們接受爸爸的道歉！』」

他又以兒子的身份，向自己的爸爸講出心聲：「之所以在這裏說，是因為我沒有臉當面對你說！其實我最大的痛，是你和媽媽為了我的一份感情，把你們的全部賠上。為了我和孩子，你們停下了工作，賣掉了房子。為了我，你們夜不能睡，食不下咽。我假裝看不到你們的崩潰，假裝你們還沒有老去，理所當然地消耗着你們對我的愛；理所當然地消耗着你們辛苦半生，打拚來的一切。但我卻從沒說過一句：『對不起！我不是一個孝順的兒子，我是逆子。今天，我不奢求你能原諒我，我只想對您說，我欠你的，我一生也還不清！』」

他又對國家說對不起，指自己沒有做一個遵紀守法的公民，又說自己無知地跑到美國配合代孕。事發後，卻懦弱地自我安慰，又指願意接受國家和法律對他的任何懲罰，也願意接受大家的所有批評！