被困意大利4個月啟發新碟靈感　黃泆潼想再拍戲

華納音樂亞洲旗下電音廠牌Whet Records於今日宣布，夥同跨媒界團體「圓圓」，全球發行香港首個NFT（非同質化代幣）專輯。「圓圓」由本地唱片騎師及歌手Miss Yellow（黃泆潼）、影像騎師Ferrous Wong 、和製作人Kavemura組成。他們今次推出的專輯名為《Welcome 2 Hong Kong》（《W2HK》）。由演員轉型為歌手及DJ的Miss Yellow，表示轉型後一直跟丈夫有組成。「圓圓」的概念，今次專輯正是第一個集音樂＋視覺藝術＋科技於一身的作品。

她坦言有一個願望：「希望大家能創造屬於香港嘅電子音樂，透過呢張專輯帶畀大家希望嘅訊息。有冇壓力？一定有，畢竟呢個係香港首個NFT專輯，以音樂加上NFT嘅新模式，有好多未知之數。」雖目前以DJ及唱歌為主，但她對拍戲依然有興趣，她說：「如果有適合嘅角色，我都想再次拍劇集同電影，我有時都好掛住拍嘢嘅生活，都想參與令自己自豪嘅作品。」

去年，因疫情她與丈夫被困意大利整整4個月，經歷過口罩及廁紙短缺及附近的監獄因疫情關係發生逃獄事件：「好彩我哋身處一個安全嘅地方。我哋發現自己雖然人喺意大利，但每日都關注香港嘅嘢，睇到有關香港嘅短片，先開始構思同製作今次嘅大碟，希望獻畀香港人，畀香港以外嘅人，就算喺疫情間不能置身其中，都可以透過網路欣賞到我哋用視覺藝術呈現嘅香港。」