Supper Moment主音Sunny結婚：執手開始一輩子的旅程

今日（6日）是樂隊Supper Moment（SM）主音Sunny的結婚大日子，他社交網晒出與太太的婚照，留言：「執手開始一輩子的旅程。」非常有愛，網友紛紛送上祝福!

3個隊友當然戥他高興，阿雞在社交網上載在教堂門口跟新郎哥的合照，並留言：「恭喜你同Emily今日終於正式拉埋天窗，從以前覆句SMS都嫌麻煩，到而家能夠籌備整個婚禮，為咗另一半上婚前培育課程，組織自己嘅家庭，咁多年來，深深體會你對尋找幸福嘅熱情，Wishing you and Emily lots of happiness and happy marriage，以後就係人生另一階段，enjoy the game bro#畀你放埋聽日後日好rehearsal#記住買吸塵機械人兩個人住好多頭髮。」

而CK也恭喜Sunny從始被困，搞笑地留言：「以前剩係識做音樂，連個雪櫃都唔識得插掣.....連換個智能電話都覺得煩，前幾日聽到你講，依家乜家務你都識做，直頭想TAG歌：愛是苦中亦能笑着滿足。」

Supper Moment將於6月26及27號假九展舉行演唱會，大會主辦寶輝娛樂老闆謝嘉豪表示，出乎意料之外好，已經賣出九成半，現在尚餘少量位置。他又坦言在這個大是大非的年代，可以在一星期內售去九成半飛，證明樂隊有實力，他對樂隊一直相信，兩場九展演出不會令樂迷失望。而香港演出之後，他計劃疫情好轉後，會展開歐洲巡迴，讓世界更多人聽到樂隊的音樂。

對於Sunny結婚，他恭喜對方成家立室，多謝其專業精神，怕不夠時間籌備演唱會，連擺酒都押後，完騷後一定補請他和太太食飯慶祝。