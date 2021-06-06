爆方大同拍拖　謝安琪自資搞唱片公司重現曙光

歌手謝安琪（Kay）跟麥浚龍年初盛傳不和，約滿後就宣布結束3年賓主關係，出道16的Kay最近自資成立唱片公司「淺白本部」（Light White Studio Limited），並於今晚（6日)發布由她首次親自包辦作曲、填詞、編曲及監製的全新歌曲《離不開》MV，其MV更一改與麥浚龍時期的風格，重現色彩和曙光！

另外，Kay今晚進行網上直播跟粉絲交流，期間歌手周國賢「亂入」並提起久未露面的歌手方大同時，周國賢突然反問：「我最近聽唔知邊個講話佢拍緊拖，我想求證！」Kay聞言即抱頭大叫：「喂呀！」但周國賢繼續問：「係真㗎？真係有呀？」搞到Kay口窒窒：「我唔知呀，我唔知呀！」

關於新歌的概念，Kay說：「記憶中小時侯的春天總是濕冷的，可是現在的春天大部分時間酷熱猶如夏季，有部分植物也因為持續的高溫，而長年花開無間，表面上看來既溫暖又賞心悅目，但仔細一想，當中也代表着氣候變化帶來的危機。這種矛盾的心情，不也像發現感情即將逝去，快要被戳破前的傷痛嗎？」

她續指：「在歌曲的末段，我寫上了心中的祝願，在盡力減輕對環境傷害的同時，希望也提醒自己好好活在當下，無論環境變化如何，也欣賞到不同時分的美好，以誠敬的心態承載生活的喜與哀。」

Kay又特別感謝好友李智勝，與她一同經歷今次的創作歷程：「Justin在配樂以及演奏弦樂方面很有經驗，很高興今次他願意接受邀請，與我一同創作這流行曲的編曲，並共同監製這首歌。這是我們在音樂上首次合作，很有紀念性。」

除了包辦新歌曲詞編監外，Kay亦非常重視MV的呈現，從籌組製作團隊、構思劇本、選角，以至每一場拍攝和後期製作，她都親力親為，每一步都參與其中。她說：「今次MV，我邀請了一位很欣賞的新導演李刀拿（Liknifena）與我一同創作，男主角柯煒林（Will）亦是我很欣賞的演員。」這是一首取材自大自然的歌曲，所以拍攝團隊亦努力搜尋了香港很多自然景觀。她說：「外景拍攝時，有很多美好的時刻，例如突然有牛群向鏡頭走來，在航拍的時候，又恰巧迎來一群鳥在翱翔，這是一首以大自然為靈感寫的歌，感激大自然也眷顧我們的拍攝，也衷心感謝這群年輕人和我一起一絲不苟去製作這個MV，和我一起用心嘗試。在他們身上，我也看到了熱情和勇氣，希望大家會喜歡今次的作品，也感受到當中的意義和質感。」