日本人氣KOL操刀　設計限定聯名眼鏡

以簡約輕熟女生打扮廣受歡迎的日本人氣KOL吉田怜香（Reika Yoshida），於社交平台坐擁超過22萬Followers，品味出眾的她更早於2013年已經創立個人品牌TODAYFUL及於代官山開設Life's商店發售個人品牌產品，更曾先後出版過5本分享穿搭品味的書籍，深受眾多日本女性喜愛。不時會找來潮流品牌及人氣單位合作的日本眼鏡品牌Zoff，今回就邀請吉田怜香推出聯名系列，將其個人品味及穿搭風格融入眼鏡系列當中。

Zoff x Reika Yoshida聯名系列設計貫徹吉田怜香衣着打扮的簡約風格，系列分別推出包括：圓形鏡框、皇冠形鏡框及威靈頓鏡框合共3款復古風格設計，各自配襯不同顏色太陽鏡片（6款）或光學鏡片（3款），簡潔柔和線條適合任何臉形佩戴。鏡臂亦有雕刻細節提升質感，鏡橋位置則加入古董珠寶常見的珠邊細節，而鏡臂末端上更印上由吉田怜香親手寫下的「R」字標誌，並附上米白色調的專屬眼鏡盒及眼鏡布，營造出備受輕熟女生推崇的簡約氛圍（7月1日推出）。