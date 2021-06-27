陳嘉樺幫老公「啪啪啪」　仔仔門罅偷睇

台灣女星陳嘉樺（Ella）係女子組合S.H.E中係最Man嘅一位，不過鏡頭後佢絕對係好媽媽、好老婆。除咗入得廚房，一手一腳炮製五花肉蘿蔔炊飯、金沙花枝、洋葱炒甜椒、清炒小白菜及手工油葱酥等，味味色香味全，餵飽一家三口，連佢自己都覺得冇得輸，喺成枱餸面前擺番個得戚嘅「sure win甫士」，留言話：「速戰速決，不要再比了，好累好傷神，但我今天贏定了。」

至叻就係Ella仲可以出埋廳堂，日前先幫個仔剪完頭髮，今次就輪到老公享受佢嘅私人服務，幫老公剪手指甲，見佢低頭好專心咁幫老公「啪啪聲」，用指甲鉗逐隻逐隻手指甲剪，雖然喺佢老公社交網張相度，睇唔到佢老公嘅high樣，不過佢老公似乎相當滿意，留言話：「我們家也有美甲師。」大讚太太長相清秀、頭髮飄逸、廚藝很好、只是偶爾會出現「獅子哮」，而Ella對老公嘅褒中帶貶，佢留話：「不想活了你，竟敢叫老娘幫你服務，但我還是乖乖剪了。」網民大讚兩公婆Sweet爆外，有網民發現「彩蛋」，話原來佢囝囝「勁寶」竟然喺房門罅偷睇，仲幫囝囝設計對白：「勁寶不滿意，媽媽應該先幫爸爸修髮。」