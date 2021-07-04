布景板做足9年！朱斐斐受暴食症折磨終守得雲開

29歲的朱斐斐入行9年，與何廣沛及林穎彤等同屆藝訓班出身，豈料一路走來事業差強人意，一直做「布景板」苦無機會出頭，直至最近才憑劇集《寶寶大過天》扮演印傭Siti獲得關注。戲內斐斐收起「胸狠」，以粉底塗黑皮膚開工，她自言當初接獲劇本時壓力不少，劇集推出更見緊張：「唔係擔心出鏡唔靚，係擔心演得好唔好。扮外傭我唔係第一人，反而覺得姜麗文扮得最神似，佢好有語言天分。」斐斐感激監製廖晉碩給予機會，她亦花了兩個月時間去揣摩角色。

冇車牌做司機

近日劇本紛紛送上門，稍後將連踩兩劇，更正式簽約經理人公司，與好友關嘉敏成為「同門」。繼「融入家中的姐姐」後，斐斐於新劇《隱形戰隊》內獲派演的士司機：「今次會粗魯啲，因為角色人物要照顧病父。（你手車好得？）我冇車牌㗎，多謝劇組最終肯特別處理。」

斐斐目前充滿正能量，然而當初也曾因發展不如意搞到抑鬱：「唔明自己點解唔得，其他同學又紛紛上位喎，係有啲心有不甘，又唔識處理情緒，先係搞到厭食，45公斤跌到38公斤，之往就暴食上到去60幾KG。當時試過食完4個菠蘿包再自隊一個生日蛋糕，深夜偷食一罐曲奇，爸爸見到咁好驚，帶我去睇中西醫。（有諗過放棄自己？）有，好彩只係一閃就醒覺，知道唔可以對唔住父母。我嘅情緒時好時壞長達3年，後嚟靠做運動走出陰霾。」

為佘詩曼入行

演出機會漸多，問到最想跟哪位圈中男神合作？她即興奮的說：「冇男神，我入行係因為佘詩曼，可惜我入無綫嘅時候，佢啱啱離開，之後有撞過佢，緊張到唔識反應呀！」