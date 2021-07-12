關心妍受囡囡啟發　炮製療愈3部曲

5年前淡出幕前的歌手關心妍（Jade），適逢明年入行20周年，決定「重出江湖」打頭陣推出「療愈三部曲」《腍》、《愛的告別式》及《原諒的力量》，她透露作品計劃「發起人」竟是只有5歲大的愛女楊榮心︰「呢幾年多咗時間同佢相處，喺佢身上我得到療愈，細個媽咪要做嘢冇時間陪我哋，依家見到佢同媽咪玩嗰陣，就好似見番我細個咁，彌補童年失去嘅時光。」講到小時候缺乏父愛，現可從囡囡跟老公互動之間得到一點甜︰「原來爸爸會咁樣錫、照顧個女，呢個小朋友令我生命更完整，就喺度諗點樣可以喺唱歌嘅時候療愈到人哋個心。」

其中第2首歌《愛的告別式》由她親自監製及作曲，雖然近年少「蒲頭」，但她並沒有跟樂壇脫節，創作緊貼現今流行曲趨勢：「好開心Fans留意到我有新曲風、新唱腔，呢啲冇得呃，感謝佢哋知道我花好多心機造歌，一齊集氣拎紅館期開4面台回饋番佢哋。」她續笑說此曲功勞同樣歸功於囡囡：「首歌係我望住佢玩嗰陣突然靈感湧現寫嘅，以前一創作我就會諗好多苦、好痛嘅嘢，依家佢畀我感受到嘅係先苦後甜，今次帶出個訊息係大家要識得告別傷痛。」

孖學生CY合唱 最愛Edan

再次活躍歌壇的她坦言有注視新一代歌手動向，「頭啖湯」合作機會落於學生CY（陳澤言）手中，師生演繹《腍》的合唱版，外界反應一致好評，Jade續點名欣賞唱作人林家謙、Serrini、陳蕾等，還自揭最冧人氣男團MIRROR的成員Edan：「好多朋友都知我好鍾意佢，覺得佢喺台上彈琴好迷人，又鍾意睇佢演戲，鍾意啲搞笑啲嘅！」

撇除歌手身份，Jade自爆為愛女「升呢」做「超人媽媽」，拋開歌手包袱180度大變身，由「鵪鶉」進化做「開籠雀」︰「連老公都話我唔同咗，以前同心心返學我好怕醜，未必會走去同其他媽咪傾偈，佢哋可能會覺得我係歌手好Cool，但其實我只係唔知點開口，相反依家變得好勇敢，會主動問參加咩課外活動好，開始融入佢哋嘅世界，呢個對我嚟講係個好大嘅突破。」

另外，最近她更自我挑機，繼剛出道做過電視節目主持後，事隔十多年擔任網上平台節目《靚媽圍爐》主持，偕張美妮及孫慧雪齊齊開Live大談「媽媽經」，為了復出，Jade努力收身操弗body，不忘分享在美容扮靚及育兒方面的經驗，她坦言最初接下這個重任時，曾一度怕難以勝任而甚感壓力，後期愈做愈好，釋除疑慮豁出去。