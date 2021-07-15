逗留內地快一年　陳志健升呢網購達人

藝人陳志健（Otto）於無綫劇集《刑偵日記》中飾演江湖大佬尹彪，他與傅嘉莉演一對，擅演反派的他原來正在內地橫店拍攝古裝劇，早前更即日往返到潮汕，出席War game實體店開幕搵真銀。不經不覺Otto在內地逗留已快一年，慢慢也適應內地生活，最不習慣是太太羅苡之與家人都不在身邊，他說：「現在最快都要明年二月至返香港，幸好現今科技發達，每日早晚都可以同太太視像。」

Otto在香港時，日常生活都由太太照顧，直至於內地連月拍劇，不得不逼使他學習照顧自己，特別是內地甚麼都是電子錢包、網購，自認是科技白癡的他說：「香港細，去邊買嘢食嘢都好方便，但內地太大，有時又位處偏遠，食嘢同日用品不得不網購，甚至當你想搭的士都需要用手機叫車時只能逼住你學。」現在他已是網購達人，由最初有些東西要太太由香港寄上內地，現在已經能全世界網購心頭好。

內地工作不斷，Otto感恩機會的確比在香港多，10個月時間已先後參與了蘇萬聰執導的劇集《宿命之敵》、鄭偉文執導劇集《塵緣》以及跟黃宗澤合作《妙手》，現正在橫店拍攝蔣家駿執導劇集《玉骨遙》，還有朱銳斌執導的古裝劇《馭鮫記》等。而早前他在橫店拍攝一場吊威吔揸大刀戲份，劇組會提供資源上堂，他表示對演員來說相當有用！