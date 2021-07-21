四女爭演《蝙蝠女》電影版　邊個香港影后都演過？

華納兄弟近日被傳將籌拍新一部DC超英片《蝙蝠女》（Batgirl）。而有傳美國4位女新星爭住演！

4位女星分別是Zoey Deutch、Isabella Merced、Leslie Grace以及Haley Lu Richardson。其中以Zoey的知名度最高，她的母親正是《回到未來》（Back to the Future）女主角Lea Thompson。據知她們將會為「蝙蝠女」一角進行試鏡。影片會根據60年代原著漫畫的故事，講述葛咸市警長James Gordon的女兒Barbara成為「蝙蝠女」的遭遇。

查實過往都有好多中外女星在電影和劇集飾演過「蝙蝠女」。最早期是60年代《蝙蝠俠》（Batman）片集的Yvonne Craig。多年後，女星雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）亦在《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）電影中飾演過同一角色。同志女星Ruby Rose亦於2019年的《蝙蝠女》（Batwoman）劇集中飾演過，後來劈炮而由女星Javicia Leslie頂上。

此外，就連香港金像影后蕭芳芳亦於1967年的粵語片《玉面女殺星》中飾演過「蝙蝠女」。她在片中更一人分飾四個角色。可謂挑戰高難度！