重拍《女飛賊再現江湖》　陳法拉加盟張曼玉前夫新劇

由法國導演奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)與前妻張曼玉合作的96年法國片《女飛賊再現江湖》(Irma Vep),去年宣布將被HBO重拍成劇集。並指《盜墓者羅拉》(Tomb Raider)瑞典女星雅麗茜亞維嘉達(Alicia Vikander)將擔任女主角。而奧利華將繼續執導及編劇。近日有報道指陳法拉加盟該劇。

法拉將會在劇中飾演來自香港的冒起明星Cynthia Keng。她昨日亦於社交網站轉載相關報道,並留言說:「巴黎,我哋嚟啦!#hbo#奧利華阿薩耶斯#演員生活」今次已非法拉首次拍美國劇集,去年她就參演另一HBO劇集《無所作為》(The Undoing),並與英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)及奧斯卡金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)合作。而她參演的漫威(Marvel)超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)亦將於9月上映,她飾演男主角「尚氣」的母親。

《女》是講述張曼玉飾演的亞洲影壇巨星到巴黎主演新版《吸血鬼》(Les Vampires)。獨自在巴黎的張曼玉完全不懂法語,只好盡量想辦法與身邊的人溝通。而新版雅麗茜亞的角色改為美國女星Mira。當年張曼玉因與奧利華合作《女》片而結緣並結為夫婦。之後他們再在電影《錯過又如何》(Clean)合作,而她更憑片中角色登上康城影后寶座。