重拍《女飛賊再現江湖》　陳法拉加盟張曼玉前夫新劇

由法國導演奧利華阿薩耶斯（Olivier Assayas）與前妻張曼玉合作的96年法國片《女飛賊再現江湖》（Irma Vep），去年宣布將被HBO重拍成劇集。並指《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）將擔任女主角。而奧利華將繼續執導及編劇。近日有報道指陳法拉加盟該劇。

法拉將會在劇中飾演來自香港的冒起明星Cynthia Keng。她昨日亦於社交網站轉載相關報道，並留言說：「巴黎，我哋嚟啦！＃hbo＃奧利華阿薩耶斯＃演員生活」今次已非法拉首次拍美國劇集，去年她就參演另一HBO劇集《無所作為》（The Undoing），並與英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）及奧斯卡金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）合作。而她參演的漫威（Marvel）超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）亦將於9月上映，她飾演男主角「尚氣」的母親。

《女》是講述張曼玉飾演的亞洲影壇巨星到巴黎主演新版《吸血鬼》（Les Vampires）。獨自在巴黎的張曼玉完全不懂法語，只好盡量想辦法與身邊的人溝通。而新版雅麗茜亞的角色改為美國女星Mira。當年張曼玉因與奧利華合作《女》片而結緣並結為夫婦。之後他們再在電影《錯過又如何》（Clean）合作，而她更憑片中角色登上康城影后寶座。