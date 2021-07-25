【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月十六甲戌火平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、作灶、飾牆

忌：詞訟、出財、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、6、7、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、山羊座

白羊座

投資前要想清楚，沒有十足把握勿貿然下注。

金牛座

用人不疑，若不信任共事者，倒不如親力親為。

雙子座

要對自己有合理期望，要求太高將帶來壓力。

巨蟹座

愛情運上升，一句讚美可讓另一半喜上眉梢。

獅子座

行事機警，能洞悉市場風險，投資易報捷！

處女座

與人合夥投資有利可圖，可改善財務狀況。

天秤座

拓展人脈關係難免要花錢應酬，勿太孤寒。

天蠍座

桃花旺，春風滿面，真命天子已經近在眼前。

人馬座

專注力強，做事能勇往直前，毋懼外界干擾。

山羊座

士氣高昂，工作愈忙愈起勁，可獲公司提攜！

水瓶座

情緒不穩，宜找合適方法宣洩，勿鬱在心底。

雙魚座

做事要量力而為，勉強接下過多任務將出事。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）龍 健康弱

鼠

行動力強，利事業發展，連財運也受惠。

牛

桃花旺，宜趁周日與伴侶共享二人世界。

虎

財運上升，惟落注投資前必須考慮清楚。

兔

求財要腳踏實地，衝動行事將有手尾跟。

龍

是日沖煞，要留意健康，勿沉迷玩手機。

蛇

財運欠佳，貪字得個貧，小心得不償失。

馬

別再坐着不動了，今天宜多做帶氧運動。

羊

感情生活維持現狀已很好，忌得一想二！

猴

做事效率低，建議早點休息，不要熬夜。

雞

整體運勢平平，多管閒事有機會惹麻煩。

狗

得到貴人支持，待人接物顯得信心十足。

豬

已有伴侶者要注意溝通，勿為小事爭拗。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

善用髮型 調整自身運勢的玄機

髮型也有五行之分，可按其特色區分為金、木、水、火、土五類，而出生於不同月份的人如能選擇適合自身八字的髮型，將有助提升整體運氣。

1.出生於農曆一、二月份的朋友，適合留短髮，如蘑菇頭之類，前面留海適合長些，別把前額過於顯出，因前額為火星。髮色方面，宜染金、銀、白等顏色。

2.出生於農曆四、五月份的朋友，髮型以短、薄為佳，前面宜留較齊的留海，把前額遮蓋，以免額上火星過顯，影響運程。頭髮顏色以黑色為佳，染少許藍色亦可以。

3.農曆七、八月出生的朋友，八字金旺，適宜留長而直的髮型，額頭留海宜七、三分或碎。

4.農曆十、十一月出生的朋友，宜留長而厚的髮型，前段直往後梳或盡短。頭髮顏色可選紫紅或栗子色。

5.出生於農曆三、六、九、十二月的朋友，留長、短髮皆宜，但最好是捲曲髮型，能運程。頭髮顏色可選黑、金，或少許白色。頭飾款式可以多用圓形、波點、流蘇、雨滴形、海洋生物形狀。