「牧田CP」合體唱情歌Sweet爆　Ian攝中間好尷尬

人氣男團MIRROR 3位成員Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Ian（陳卓賢）昨晚（24日）舉行慈善網上音樂會，8點半開始，唱足1個小時，現場樂隊班底強勁，有Joey鄧建明和黃丹儀坐鎮，最重要是音樂會造就了《大叔的愛》的「牧田CP」再合體，Anson Lo和Edan合唱《突如其來心跳感覺》時，默契十足，Edan攬實Anson Lo膊頭時，兩人都表現Sweet爆。之後3人排排坐傾偈，Ian被安排坐在Anson Lo和Edan中間，Ian忍不住說：「我唔想坐你哋中間，好似阻住你哋。」十分搞笑，而Anson Lo和Edan完全莫視Ian存在，隔住Ian「打情罵俏」，Anson Lo與Ian合唱情歌時，Anson Lo多次同Edan講：「你嬲乜？」、「好冧，又嬲又呷醋？」、「我坐近少少喇！」，而Edan就不停整蠱造怪，更扮錫Ian，Ian終於開口問：「你哋抽離唔到角色？」但Edan好快就答抽離到。之後Edan和Ian合唱，就輪到Anson Lo扮嬲：「有冇諗我感受？」認真入戲。

Anson Lo自言音樂會上有很多第一次，有些歌首次唱Live，笑言冇想過有機會唱，Edan說冇想過大家會喜歡《突》這首歌，每次唱都會回憶起拍劇的日子，他說：「拍劇時好開心，同時又好忙好大壓力，因為由朝拍到晚，第一次演咁重要角色，而且又有日版，壓力好大。」Anson Lo亦和應，指當時好擔心自己演得不夠好。