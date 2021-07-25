【心理測驗】舉起手　知道愛甚麼！

每個人都會有自己的慣性手勢，可能是握拳時的手勢、玩手機時的手勢、舉手時的手勢等等，而這些手勢很多時都是下意識的舉動，不經意間反映了一個人的真性情。一個有關舉手測戀愛觀及個性特微的心理測驗，由日常生活中發掘自己，似乎會更準確，快些來測一測你的慣性手勢代表甚麼意思啦！

【問題】

當你需要舉手時（如叫喚別人、回答問題），請問你的手勢會是下圖中的哪一種？

A.手指分開

B.手指合併

C.五指握拳

D.手指微彎

【結果分析】

A.不記仇不强求

舉手時手指分開的你，是一個愛笑、容易開心且重感情的人。別人對你好，你會記住並加倍奉還。雖然你是一個自尊心挺强的人，但也會常常因為迎合別人而改變自己。你是一個健忘的人，就算別人令你感到生氣。只要沒有觸及你的底線，你都會很快忘記和原諒。

在愛情中，你保持合則來不合則去的觀念，令你無論在異性還是同性中都很受歡迎。你是一個專一的人，一旦喜歡上某個人就會整個人陷進去，不過請記得要帶眼識人，免得招來爛桃花。

B.謹慎習慣隱藏

你是一個做事細心、認真且謹慎的人，因為怕麻煩別人又不喜讓別人看到自己脆弱的一面，所以習慣甚麼事情都自己來，常常壓抑自己的感情，總表現出不在乎、無所謂的態度，但其實心裏老是鬧彆扭，要好好釋放自己的情緒。

戀愛時你不太會顯露自己的感情，總擔心會出錯或表錯情，因為太過於謹慎，常常令機會流失，勇敢一點吧！

C.獨立又有個性

舉手時會握拳，可見你是一個外冷內熱且個性分明的人，對不熟悉的人會保持距離感，表現得十分强勢，其實內心很脆弱，討厭被束縛。你會明確表現出自己的情緒，討厭與高興皆一目了然。

面對愛情，你一點也不擔心單身，不煩惱沒人陪。你相信一個人都能享受不一樣的生活，所以不强求、不拒絕，讓人和你相處沒有太大的顧忌。

D.溫和習慣依賴

如果你舉手時手會微彎且放鬆，代表你個性溫和、意志薄弱的人，心內常常感到疲倦。你懂得為別人設想，性情非常溫柔，不擅長拒絕，別人拜託你的事，通常都會答應。

在提醒你在愛情中，總是太過依賴別人，有時候會令對方覺得你太黏人，需要學習給彼此一些適當的空間，表達自己真正的想法，感情才會持久。