疫市中狂搵銀　林明禎有意香港置業：我鍾意中環

馬來西亞女神林明禎外表吸睛，加上工作態度獲得正評，在港一直不乏工作機會。近日忙於拍攝新片《願望扭蛋機》的她，與凌文龍、羅浩銘及譚嘉荃等合作，日前更於九肚山豪宅取景。原來自4月開始，明楨便留港發展，先後接拍5個廣告及2部電影，疫市中依然財源滾滾。她不諱言有意將「發展基地」由台灣搬來香港，問到賺得「一桶金」是否有意置業落地生根，她坦言：「真的有想過，我喜歡中環，也參觀過（樓盤），但房子售價真的買不起，同價錢在馬來西亞面積已經超大了！」

明禎坦言目前倘有電影正在接洽中，又打趣自己「好抵用」：「就是因為知道自己演戲不算太好，我寧願降價爭取多點機會，好讓自己多學習，大家有工作不妨多找我，哈哈！」她又指自己唯一興趣就是吃，對香港美食更是情有獨鍾：「今次對香港加深了解，很多地方都知道了，打算拍完這套戲到大嶼山大佛拜拜。」她語帶無奈指因疫情，已有約1年未有見過身在馬來西亞的媽媽及弟弟們，掛念得很。

《願》戲內明禎與扮演肌肉萎縮的凌文龍首次合作，她表示：「戲內的友誼發展真教人感動，今次完全沒有感情線。（哪場戲比較難忘？）有場戲交代我給他按摩，接連要說冗長廣東話對白，我是第一次給男生按摩呢！」明禎將廣東話對白用英語拼音，然後再叫朋友逐句讀，讓她錄音死記，果然用心良苦。凌文龍直言今次角較《黃金花》更難演，相當有挑戰性。而羅浩銘則打趣終於可以「唔使打」：「不過近排我為電視劇《凶宅清潔師》及電影《假冒女團》做動作設計，首次掛正自己個名，好感恩。」