超時強制充血傷害性機能

Q：本人22歲，單身，平日自慰一切正常，三星期前看AV過度亢奮，忍着沒發射，充血時間超過1小時，最後陰莖在半疲軟情況下射精，短睡一小時後便返工，當晚回家又自慰一次。之後卻發現充血困難，無法硬直。在這三個星期我都有自慰，但只能在垂軟狀態下發射出透明的精液，而在正常時候精液是乳白色的。請問陰莖無法充血如何處理？精液為何變成透明？要不要看醫生？

Henry

A：性機能突發停擺，元兇出於一次或多次的超時強制充血。過於頻繁地射精、性器官系統長時間充血、性神經過度興奮和持續疲勞等，均會使性神經負荷過劇。此時身體為了保護性與生殖系統，最快捷的方法就是截停行為，乾脆產生自我防衞機制，令性器官「跳掣」。停擺所伴隨的常見症狀包括晨勃停止、假性早洩、勃起困難、硬度不足和持久力不足等性機能過勞的警號，以讓當事人警惕。

可是，閣下並沒有因察覺身體症狀而立即暫停自慰，讓身體可以休養生息，持續地強求在難以充血的狀態下射精，導致響起另一警號，牽涉到精液質量。精液的色澤和濃稠度與射精頻率相關，射精頻率愈密集，精液愈呈稀薄狀和接近透明，透明色澤代表精液裏面失去精子，僅餘一些性分泌物如前列腺液等。若男性不顧狀況，依然持續密集射精，令精液由透明變成帶黃，那便是患上前列腺炎、精囊炎等男科炎症的先兆，性健康正在急速惡化。

年輕男性縱使性慾旺盛，仍得適可而止，建議閣下多加自律，嘗試短期禁慾，性健康可望逐步恢復。短期禁慾可長可短，由兩星期至四星期不等，期間不進行任何性活動，包括自慰和性交。如恢復得較快，可望在兩星期後逐步恢復；若恢復得不理想，便要堅持四星期左右了。過程中主要觀察清晨時分有否晨勃，陰莖充血量能否回復至平常的達標水平。待恢復以後，切勿繼續縱慾，若在短期禁慾後，性機能未見起色，便需要向泌尿科求診，接受診治。

李偉儀