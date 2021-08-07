Porsche Taycan入門版　接力攻港

Porsche旗下純電動車Taycan最近再有新版抵港，說的就是Taycan入門版，進一步豐富車型戰線。並同時推出全新Frozen Berry及Coffee Beige車身配色供選擇。「一換一計劃」寬減後售價不到$90萬起，對車迷而言十分吸引。

Taycan車載創新E-Performance技術，配備安裝於後軸兩速波箱的800V 強勁電壓系統，以確保高性能表現、持續低耗電供應和出色續航力。新抵港的入門版車型同樣標準配備起步控制Launch Control超增壓模式，配上性能電池，擁有300kW(約408ps)綜效馬力，並提供431km續航力（WLTP）。另還提供可輸出350kW(476ps)及484km續航力（WLTP）的高性能電池供選配。不論使用任何一種電池，0-100km/h加速可5.4秒完成，極速230km/h。若使用Porsche車主專屬快速充電站充電，把電池由0%充至80%，只需約45分鐘。