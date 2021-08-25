鍾舒漫陳潔玲唔和解　9．3判決出爐

鍾舒漫（Sherman）早前與陳潔玲合作投資經營生意，最後因金錢糾紛而鬧上法庭，Sherman入稟小額錢債審裁處向對方追討4萬多元，案件今日（25日）於西九龍法院開審，Sherman向審裁官投訴陳潔玲近期致電騷擾，對方亦承認有接觸過Sherman，但稱與本案無關，審裁官則稱兩人承諾過審訊期間不會接觸對方，指陳潔靈做法不對，要向對方道歉，陳潔玲隨即向Sherman道歉，審裁官亦再問2人會否考慮和解，陳潔玲堅決拒絕。

案件正式審訊，審裁官表示案件會在兩日內審完，並且一度傳召了鍾舒漫的男朋友林灝軒 （Steve）以及陳潔玲老公謝趠汎（Victor）做證人應訊，經過一番辯論後，便進行結案陳詞，陳潔玲指鍾舒漫在2020年3月21號之前都是一位隱形投資者，資訊都是由其男友Steve Lam告之，又指鍾舒漫供詞前後矛盾不可信。陳潔玲亦表示自己願意退貨，卻從沒有承諾過會退款給對方，認為投資做生意，若拆夥是沒理由可以退回投資本金，這是輸打贏要。鍾舒漫的結案陳詞則指她與對方當時已達成退貨協議，但對方遲遲未退貨而令到產品已過期，令該批貨物失去了原有的價值，導致了她的損失，故要求追討對方４萬多元，以及該案的訴訟費。結案陳詞後，審裁官宣布案件將於9月3日早上9時30分判決，叫兩人到時到庭聽審。