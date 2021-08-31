「聲夢」林君蓮靠食橙討好觀眾　網民：你啱拍王家衛啲戲

「聲夢」學員林君蓮（Kaitlyn）雖然喺《聲夢傳奇》唱歌比賽中唔係人氣王，仲曾經開拖鬧過合唱嘅張馳豪臨場失準，連累咗佢成績，加上佢慣性黑面，所以一直以嚟觀眾緣麻麻，不過隨住佢孖大贏家炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、鍾柔美（Yumi）成日有機會出鏡，又開埋演唱會同拍劇，搞到啲網民由唔多like，到依家開始有啲鍾意佢！

點知啲網民鍾意佢呢？咪因為佢最近拍咗條命為「蓮姐食橙，Lin Jer eat orange」嘅「無聊片」，呢條6分43秒嘅短片中，佢一句嘢都冇講過，全程都係「表演」食橙，除咗食得幾粗魯外，仲唔用刀直接用手大力搣橙皮，搣到個橙溶溶爛爛，又毫冇儀態可言，飛擒大咬咁咬個橙都算，期間表情多多，又無厘頭反白眼、拉頸筋，用條脷撩埋牙，最難頂係係佢食橙食到「集集」聲。

雖然段片冇乜內容可言，加上個食相又過於豪邁，但由8月21日開始至今，竟然有超過2萬8千收看次數，兼且係一致正評，啲網民都驚訝話：「我睇到尾，第一次覺得食橙咁好睇，你啱拍王家衛啲戲，自然，不造作又有戲味」、「食橙食到ASMR（自發性知覺神經反應），好治療」，Kaitlyn食橙都呃到like，事實證明佢紅咗！